Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що він звичайна людина.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зізнався, що плакав після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Він зазначив, що теж звичайна людина.

"Будучи головнокомандувачем, не хочеться зізнаватися в якихось слабкостях. Але знову ж повторюся: я - людина. Одного разу я плакала, коли мама шукала свого сина. Він був пілотом вертольота і літав до Маріуполя", – розповів "залізний" генерал в інтерв'ю Дмитру Комарову у фільмі "Рік".

За його словами, на момент розмови з жінкою він сподівався, що її чоловік живий. Українка навіть надіслала Залужному останнє смс від сина, в якому військовий просив розповісти про нього, якщо він загине.

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Пізніше стало відомо, що український льотчик загинув і Залужному про це треба було розповісти матері загиблого.

"Коли я намагався з нею обговорити це, у мене сил не вистачило", – поділився Головнокомандувач ЗСУ.

Оборона Маріуполя - що відомо

З березня 2022 року Маріуполь перебував в оточенні російських військ. При цьому окупанти бомбили на місто, намагаючись стерти його з лиця землі.

Частина бійців вели оборону на території заводу "Азовсталь". Для їх підтримки організовували секретні доставки вертольотами Мі-8, які долали щільну ППО окупантів та авіацію. Всього було сім місій з проривом до Маріуполя.

В середині травня захисники "Азовсталі" вийшли з заводу через 80 днів оборони. Їм віддали наказ здатися, щоб врятувати життя героїв, яких тепер повертають додому з російського полону в рамках обмінів полоненими.

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