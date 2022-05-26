Українські військові неодноразово доставляли в Маріуполь боєприпаси, зв'язок і медикаменти.

Екіпажі українських вертольотів Мі-8, здійснюючи польоти по два і один раз по чотири, долали щільну оборону російської ППО і ворожу авіацію, зосереджену в Маріуполі і його околицях, щоб доставити вкрай необхідні припаси і свіжі сили захисникам оточеного металургійного комбінату "Азовсталь".

З 16 задіяних вертольотів два були знищені, розповів у коментарі The War Zone голова ГУР Кирило Буданов.

"Спецоперація була спланована і проведена військовою розвідкою Міністерства оборони України", — сказав Буданов, надавши раніше не повідомлялися подробиці цих небезпечних місій.

Протягом майже трьох місяців українські сили обкопувалися на великому сталеливарному заводі, який піддавався постійним бомбардуванням з боку російських військ. Але в міру того, як їхні запаси їжі, води, медикаментів і боєприпасів закінчувалися, а кількість важкопоранених зростала, зростав і відчай прохань про допомогу.

"Всі поставки пройшли успішно", - сказав Буданов. Але під час 5 -го і 7-го вильотів було збито два вертольоти. За словами Буданова, третій вертоліт, який прибув на допомогу, також був знищений.

Дані про постраждалих він не уточнював.

Хоча Буданов сказав, що 7 вертольотів успішно доставили допомогу, цього було недостатньо, щоб запобігти можливому захопленню Росією заводу, останнього джерела опору в ключовому морському порту Маріуполя

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов зазначив, що ЗСУ неодноразово доставляли в Маріуполь боєприпаси, зв'язок і медикаменти.

Але ці поставки, за його словами, "були можливі до поширення інформації про допомогу. В результаті противник вжив заходів щодо посилення системи ППО, що ускладнило нам проведення таких дій і призвело до втрат особового складу і вертольотів, які евакуювали поранених".

Як писав УНІАН, 20 травня в інтерв'ю українським ЗМІ з нагоди третьої річниці з дня інавгурації Володимир Зеленський вперше розповів про допомогу захисникам Маріуполя.

Льотчики доставляли бійцям ліки, продукти, воду, забирали тіла і поранених. Під час спецоперацій, за його словами, загинуло багато українських пілотів.

За словами засновника "Азова" Андрія Білецького, спецоперація авіапрориву була спланована і проводилася під егідою Головного управління розвідки Міноборони України.

Сам Білецький займався організацією десанту. Завдяки спецоперації вдалося переправити вертольотами для посилення оборони міста 72 бійців "Азова".

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