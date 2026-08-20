Військовий втомився від служби і пішов в СЗЧ на два роки: що вирішив суд

Сержант розкаявся, попросив повернути його на службу, а командування погодилося прийняти військового назад.

Київський районний суд Полтави розглянув справу сержанта, який самовільно залишив військову частину та понад два роки не виконував обов'язки військової служби.

Як йдеться в ухвалі суду, чоловік служив старшим бойовим медиком у стрілецькому батальйоні, а причиною СЗЧ назвав небажання переносити труднощі служби. Згодом він добровільно звернувся до Державного бюро розслідувань і заявив про готовність повернутися до війська.

Про це стало відомо з ухвали суду, оприлюдненої в Єдиному державному реєстрі судових рішень 19 серпня.

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Військовий залишив частину у 2024 році

За матеріалами справи, сержант самовільно залишив військову частину 22 квітня 2024 року близько 19:00. Дозволу командування на це він не мав.

У суді зазначили, що чоловік залишив частину через небажання переносити труднощі військової служби. Після цього він ухилявся від виконання службових обов'язків та перебував поза частиною на власний розсуд.

10 червня 2026 року військовий самостійно прибув до ДБР.

Чоловік захотів повернутися до війська

Під час судового розгляду військовослужбовець визнав провину та розкаявся. Він заявив, що добровільно хоче продовжити військову службу, і попросив звільнити його від кримінальної відповідальності.

Прокурор не заперечував проти такого рішення. Крім того, командування військової частини письмово погодилося на подальшу службу чоловіка на вакантній посаді.

Суд врахував, що військовий уперше вчинив кримінальне правопорушення за статтею 407 Кримінального кодексу України, добровільно заявив про бажання повернутися до служби, а командир погодився прийняти його назад.

Суд закрив кримінальне провадження

У результаті суд застосував положення частини 5 статті 401 Кримінального кодексу України та звільнив військового від кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження щодо нього закрили.

Після набрання ухвалою законної сили чоловік має протягом 72 годин прибути до військової частини для продовження служби. Командира зобов'язали поновити його на військовій службі.

Ухвалу можна оскаржити в Полтавському апеляційному суді протягом семи днів.

Хто може повернутися на службу після СЗЧ

У матеріалі суду також зазначається, що військовослужбовці, які вчинили СЗЧ до 12 червня 2026 року, можуть скористатися передбаченим законом механізмом повернення до військової служби.

Зокрема, через застосунок "Армія+" військовий може подати рапорт, обрати новий підрозділ та після погодження повернутися до виконання обов'язків.

Інші справи про СЗЧ - останні новини

Раніше у Полтаві суд закрив кримінальне провадження щодо старшого лейтенанта, який близько трьох місяців перебував у статусі самовільного залишення частини.

Старший лейтенант самовільно залишив військову частину 9 лютого та повернувся 9 травня, після чого заявив про готовність продовжити службу.

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