Тривожне забарвлення води Чорноморської акваторії набули після підриву Каховської дамби.

Після підриву Каховської дамби окупантами води акваторії Балаклави (місто в тимчасово окупованому Криму) стали кислотно-зеленого кольору.

Відповідні плями забруднення фіксують очевидці на фото та відео, які поширюються по телеграм-каналах. Констатують, що це справжня екологічна катастрофа.

"Ось така ситуація в Балаклаві. Балаклава тепер каналізаційний колектор... Якась катастрофа екологічна, незрозуміло що", - говорить автор ролика.

Росія намагається замовкнути наслідки знищення дамби для Криму

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня окупанти здійснили масштабний екоцид щодо територій України, підірвавши Каховську дамбу. Крім страшних екологічних наслідків та людських жертв, які фіксують у південних регіонах України, ворог своїми діями також позбавив кримчан фактично основного природного джерела прісної води.

На даний момент влада РФ намагається замовчати наслідки катастрофи, на яку сама ж прирекла Крим, та перекласти провину за цей теракт на Україну.

Однак нещодавно "глава" Адміністрації півострова Сергій Аксьонов проговорився про те, що через підрив дамби Північно-Крмиський канал з часом обміліє.

Як відомо, Північно-Кримський канал починається поруч з новою Каховкою. Раніше його водні резерви поповнювалися безпосередньо з Каховського водосховища на Дніпрі.

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