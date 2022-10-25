Водогін був пошкоджений між Миколаєвом і Херсоном у найвразливішому місці.

Російські окупаційні війська навмисно підірвали водопровід в Миколаїв, внаслідок чого в будинках місцевих жителів вже півроку немає чистої питної води.

Про це йдеться в розслідуванні BBC.

В ході розслідування британські журналісти проаналізували супутникові знімки і фотографії з соціальних мереж. Вони дійшли висновку, що водопровід був пошкоджений між Миколаєвом і Херсоном у найвразливішому місці – там, де він виходить на поверхню.

Відео дня

Джерело видання, яке знаходиться в Миколаєві, повідомило, що 12 квітня водогін протікав близько восьми годин. За цей час було втрачено близько 40 мільйонів літрів води, перш ніж припинили її подачу. Аналіз топографії місцевості та її зображень також підтверджує витік великої кількості води.

Крім того, журналісти BBC виявили супутникові знімки, на яких видно російські війська поблизу місця пошкодження водогону. Глава Миколаївської ОВВА Віталій Кім підтвердив журналістам, що цей район знаходиться під контролем окупантів.

Водночас колишній глава області Дмитро Бутрій зазначив, що з росіянами велися переговори про ремонт підірваного водопроводу, проте окупанти "не пустили ремонтну бригаду на місце".

Військовий експерт-криміналіст Кріс Кобб Сміт, який більше 20 років служив у британській армії і три роки пропрацював інспектором ООН з озброєнь в Іраку, наголосив, що вкрай малоймовірно, що пошкодження водопроводу сталося випадково.

"Імовірність того, що це було результатом одного випадкового пострілу, нескінченно мала, і вкрай малоймовірно, що це був результат навмисного вогневого удару з закритих позицій", – заявив він.

Експерт також не вважає, що водопровід був пошкоджений танковим снарядом. Він обґрунтував це тим, що поблизу немає явних воронок.

"Я вважаю, що руйнування було викликано навмисним розміщенням заряду вибухової речовини або безпосередньо під трубою, або, можливо, поверх неї, в найбільш вразливому місці", – пояснив Кріс Кобб Сміт.

Журналісти BBC показали знімки з місця пошкодження водопроводу і експерту з безпеки Майклу Вілану. Він погодився з тим, що пошкодження були викликані вибухівкою.

У Миколаєві видання змогло отримати ексклюзивне зображення, на якому показана ще одна пошкоджена ділянка водопроводу. Зазначається, що раніше про нього не повідомлялося. Фото підтверджує, що ця частина труби була перерізана. При цьому супутникові знімки цього району свідчать про те, що в той час, коли він був окупований, поблизу знаходилася військова техніка росіян.

Ситуація в Миколаєві: що відомо

Прифронтовий Миколаїв постійно піддається атакам з боку російських окупантів. Місто вже кілька місяців живе без питної води. Крім того, через обстріли там періодично зникає електроенергія.

Незважаючи на постійні обстріли, в Миколаєві продовжують боротися з колаборантами. Так, 21 жовтня стало відомо, що Служба безпеки України знешкодила російську агентуру, яку очолював чиновник з Миколаєва. Зрадника затримали під час наради у мера міста.

Вас також можуть зацікавити новини: