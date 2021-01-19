Очікується, що цьогоріч водохресні купання будуть не такими масовими, як минулі роки.

У день Водохреща, 19 січня, люди по всій Україні пірнають в ополонки. Цьогоріч, як очікується, охочих піти на водохресні купання буде менше, все — через тріскучий мороз та пандемію коронавірусу.

УНІАН побував на столичному Гідропарку та зазнімкував сміливців, які не побоялися пірнути в крижану воду в це свято.Читайте такожКупання на Водохреще: лікар розповів, кому особливо небезпечно пірнати в ополонку (відео)

Купання на Водохреще: що потрібно знати

Щорічно 19 січня відзначається велике церковне свято, присвячене Хрещенню Господньому. Цього дня люди згадують хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Свято Водохрещі відоме своїми цікавими традиціями, головною з яких є купання в річці або озері з освяченою водою.

У ПЦУ заявили, що масові хрещенські купання не є давньою українською традицією, й таким чином не вийде "змити гріхи".

Заступник міністра охорони здоров'я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко наголошував, що одноразове купання у крижаній воді на Водохреща не може загартувати й зміцнити організм, оскільки загартовуватися потрібно систематично, щоденно контактуючи з холодною водою.

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Автор: Ольга Робейко