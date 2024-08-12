За словами Белецького, у Польщі очікують "вагомого" жесту з боку України.

У Польщі очікують "вагомого" жесту з боку України у питанні Волинської трагедії. Про це сказав колишній прем'єр-міністр Польщі, депутат Сейму та ексміністр європейської інтеграції Ян Кшиштоф Белецький в інтерв’ю Радіо Свобода.

Так він прокоментував нещодавну заяву міністра оборони Польщі, що Україна не стане членом ЄС, доки не буде вирішено справи Волині.

"Процес вступу України до ЄС є результатом рішення всіх країн-членів. Звичайно, у крайньому разі можна передбачити, що одна країна може ветувати ці процедури, втім, не думаю, що так буде. Натомість треба погодитися, що війна війною, але певні жести, певні символи, могли б бути виконані навіть в час війни, яка триває", - зазначив політик. Відео дня

Він підкреслив, що для поляків пам'ять і турбота про минуле є дуже важливою.

"Мені завжди здавалося, що якщо тривали ексгумаційні роботи, ціллю яких була можливість нарешті гідно поховати осіб, яких замордовано на Волині, якщо зараз умови дозволяють, то ці роботи повинні бути відновлені. Як на мене, це проста і необхідна умова, щоб з найбільшою турботою думати про тих, кого вбили. … Якщо маємо історичний запис про Волинську трагедію, то, без сумніву, наступні польські покоління будуть про це пам'ятати. Тому ліпше зробити той крок-мінімум, тобто відшукати ці символічні останки жертв і поховати з належною гідністю і старанністю", - наголосив Белецький.

Щодо того, чи питання Волині може стати ускладненням на шляху України до ЄС, він сказав:, що "це точно ускладнення, оскільки в цьому всьому є багато символіки і потрібна добра воля та емпатія, а також бажання визнати, що не все в минулому було добре і гарне".

При цьому Белецький зауважив, що "цей жест, і добра воля" для нього не має жодного зв’язку з війною.

"Бо якщо хтось хоче проводити дослідження та ексгумацію і не боїться, що над ним літають дрони, ракети чи щось інше, то нехай копає, проводячи ексгумацію. Неможливість проводити ці роботи полякам важко зрозуміти", - резюмував польський політик.

Волинська трагедія: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у липні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю Polsat News заявив, що Україна не стане членом Європейського Союзу, поки не вирішить "Волинське питання". За його словами, Варшава підтримує Київ "настільки, наскільки це можливо", хоча у відносинах між країнами "не все ідеально через невирішені історичні питання".

Цьогоріч Україна і Польща запланували спільні заходи зі вшанування жертв Волинської трагедії.

Як відомо, тема Волинської трагедії є однією з найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах.

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