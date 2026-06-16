Важко, коли віддаю накази: Зеленський розповів, як часто він плаче

Зокрема президент часто плаче, коли віддає ордени батькам загиблих захисників.

Президент України Володимир Зеленський під час конференції Reuters Next відповів на запитання журналістки про те, як часто він плаче.

"Я звичайна людина. І майже щодня трапляється безліч різних подій. Багато втрат на полі бою та серед цивільного населення. І відбуваються абсолютно божевільні напади на наших людей. Дуже важко, справді, коли я віддаю накази. Мені завжди важко, коли я віддаю ордени матерям і батькам, які втратили своїх дітей. У такі моменти, справді, я часто плачу", – розповів Зеленський.

Зустріч на полях G7: що відомо

Нагадаємо, під час зустрічі "Великої сімки" Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Ця очна зустріч стала першою між двома президентами за майже чотири місяці. За даними ЗМІ, вони вже взяли участь у спільній робочій сесії, де ключовою темою обговорення стала війна Росії проти України.

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Пізніше стало відомо, що під час цієї зустрічі Зеленський запросив у Трампа надати Україні ліцензію на виробництво антибалістичних ракет. За словами українського президента, сторони домовилися, що команди України та США будуть працювати над цим питанням.

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