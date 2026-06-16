Важко, коли віддаю накази: Зеленський розповів, як часто він плаче

Президент України Володимир Зеленський під час конференції Reuters Next відповів на запитання журналістки про те, як часто він плаче.
"Я звичайна людина. І майже щодня трапляється безліч різних подій. Багато втрат на полі бою та серед цивільного населення. І відбуваються абсолютно божевільні напади на наших людей. Дуже важко, справді, коли я віддаю накази. Мені завжди важко, коли я віддаю ордени матерям і батькам, які втратили своїх дітей. У такі моменти, справді, я часто плачу", – розповів Зеленський.
Зустріч на полях G7: що відомо
Нагадаємо, під час зустрічі "Великої сімки" Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Ця очна зустріч стала першою між двома президентами за майже чотири місяці. За даними ЗМІ, вони вже взяли участь у спільній робочій сесії, де ключовою темою обговорення стала війна Росії проти України.
Пізніше стало відомо, що під час цієї зустрічі Зеленський запросив у Трампа надати Україні ліцензію на виробництво антибалістичних ракет. За словами українського президента, сторони домовилися, що команди України та США будуть працювати над цим питанням.