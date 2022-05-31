Люди, яким вдалося вижити у бункерах Азовсталі, тепер підкорюють вершини.

Врятовані з "Азовсталі" маріупольці оговтуються від жахів війни у Карпатах. Люди, які понад дві місяці жили під постійними обстрілами рашистів, тепер підкорюють вершини та намагаються навчитися живи наново.

Про це йдеться у новому сюжеті ТСН.

Маріупольці, яких евакуювали з "Азовсталі", отримали шанс знову відчути усі радості життя. Врятованих людей повезли у Карпати. Гіди влаштували тур для маріупольських переселенців, аби вони люди своїми очима побачили усю красу українських гір та знову повірили у власні сили.

Під постійними ворожими ударами та бомбардуваннями цим маріупольцям довелося прожити понад два місяці. Люди майже нічого не їли, мерзли у холодних приміщеннях заводу та постійно боялися за своє життя. Тепер вони намагаються оговтатись від жахів війни, а природа Карпат допоможе їм швидке повернутися до звичайного життя.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що В Маріуполі загинула ціла родина "азовців", малюк став сиротою.

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