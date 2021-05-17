Людмила Денісова звернулася до російської колеги Москалькової з вимогою невідкладно поновити права громадянина України.

Незаконно ув'язнений в Росії Валентин Вигівський має намір оголосити голодування, адже втратив будь-яку надію повернутися живим на Батьківщину.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в Facebook.

Вона зазначила, що Вигівський 7-й рік перебуває в незаконному ув’язненні й нині утримується в "ФКУ ИК-11 УФСИН РФ по Кировской области" у нелюдських умовах.

Постійне перебування у холоді та у повній ізоляції призвело до погіршення стану здоров’я українця.

Крім того, написала Денісова, адміністрація виправної установи здійснює систематичний психологічний тиск на Вигівського - без будь-яких пояснень та причин поміщає в штрафний ізолятор (ШІЗО), знімає гроші з карткового рахунку, які рідні йому перераховують для придбання харчових продуктів та засобів гігієни.

"Через перебування довгий час у такому важкому психоемоційному стані Валентин повідомив рідним про намір розпочати голодування, якщо ситуація ніяким чином не зміниться. Вважаю дії, які свідомо вживаються адміністрацією виправної колонії нічим іншим, як катуванням та нелюдським чи таким, що принижує гідність людини поводженням. Це є прямим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також пунктів 10, 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН", - наголосила уповноважена з прав людини.

Вона звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової із вимогою невідкладно поновити права громадянина України, а саме, забезпечити відповідні умови тримання та перевірити правомірність дій адміністрації виправної колонії щодо поміщення Вигівського в ШІЗО та незаконного використання його власних коштів.

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"Прошу міжнародну спільноту здійснити відповідне реагування щодо ганебного порушення прав українського політв’язня та застосувати всі можливі механізми задля звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України", - додала Денісова.

Справа українського політв'язня Вигівського в Росії: що відомо

Валентина Вигівського затримали російські окупанти у вересні 2014 року під час приватного візиту до Сімферополя.

У грудні 2015 року Московський обласний суд засудив його до 11 років колонії суворого режиму за начебто шпигунство в авіаційній сфері.

Зокрема, Вигівського звинуватили в "залученні через інтернет працівників організацій російського оборонно-промислового комплексу авіаційно-космічного профілю до збирання та надання йому за грошову винагороду закритої технічної документації щодо поточних перспективних розробок".

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Автор: Інна Андаліцька