Посольствам України в Таджикистані та Пакистані доручено надати максимальну допомогу українцям, які нині перебувають в Афганістані.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що в Афганістані залишається ще до 90 українців афганського походження і членів їхніх родин, які хочуть покинути цю країну.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Таджикистані та Пакистані надати максимальну допомогу українцям, які нині перебувають в Афганістані.

"Дипломати нині формують список громадян, які виявили бажання бути евакуйованими. Зараз мова йде про 90 українців афганського походження та членів їхніх родин", - заявив Ніколенко.

Читайте такожУкраїнець опинився в "пастці" в Афганістані і потребує евакуаціїЗа його словами, паралельно МЗС, посольства та причетні відомства опрацьовують можливі шляхи безпечної евакуації, у тому числі із залученням можливостей іноземних партнерів.

Він нагадав, що для отримання допомоги співвітчизники мають повідомити посольствам в Таджикистані або в Пакистані свої контактні дані та місце знаходження в Афганістані.

Родичі в Україні також мають можливість звернутися на "гарячу лінію" МЗС.

Ситуація в Афганістані

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступають на Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

Автор: Віталій Саєнко