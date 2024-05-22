Бардаш регулярно повторює тези російської пропаганди в ефірах рупорів Кремля.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на продюсера і музиканта - путініста Юрія Бардаша, який виправдовує війну РФ проти України.

Як повідомив прес-центр СБУ, на початку повномасштабного вторгнення він втік до Росії, де розпочав широку інформкампанію на підтримку окупантів. Для цього Бардаш регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного Telegram-каналу із загальною аудиторією майже 50 тис. користувачів.

Серед іншого, як поінформували в спецслужбі, фігурант закликає до захоплення Києва та Харкова. Також Бардаш регулярно повторює тези російської пропаганди в ефірах рупорів Кремля на відеохостингу YouTube. Зазначається, що ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь агресора.

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"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Бардашу про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій); чч. 1, 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)", - йдеться у повідомленні.

В СБУ наголосили, що оскільки фігурант переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

У центрі уваги Юрій Бардаш - продюсер, який виявився зрадником

Як повідомляв УНІАН, у жовтні український продюсер, який розвивав раніше творчість гуртів Quest Pistols, "Гриби", "Нерви", Юрій Бардаш висловив бажання, щоб Росія окупувала всю Україну. Також він заявив, що незабаром отримає російський паспорт. В Україну він готовий повернутися тільки за однієї умови: якщо столиця буде окупована російськими загарбниками.

У січні Бардаш заявив, що отримав громадянство країни-агресора. На своїй сторінці в Instagram він похвалився новим ганебним паспортом. Це фото він зробив на тлі портрета диктатора Володимира Путіна і російського прапора.

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