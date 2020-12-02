У разі порушення прав на отримання інформації та послуг українською мовою необхідно звертатися до мовного омбудсмена.

З 16 січня 2021 року сфера обслуговування повинна перейти виключно на українську мову. Обслуговувати клієнта іншою мовою можна буде тільки на його прохання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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Зазначається, що відповідно до статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів та надавати інформацію про товари та послуги державною мовою.

"У супермаркеті та в інтернет-магазині, в кафе, банку, на АЗС, в аптеці або бібліотеці, де б ти не був — обслуговування має бути українською. Тільки на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою", - написав Кремінь.

У разі порушення прав на отримання інформації та послуг українською мовою необхідно звертатися до мовного омбудсмена.

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Автор: Ольга Робейко