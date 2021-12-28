Власники документів з позначкою зможуть керувати лише автомобілем з автоматичною коробкою передач.

З 29 грудня в українських посвідченнях водія з'явиться відмітка про складання практичного іспиту на автомобілях з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

Про це нагадали у Головному сервісному центрі МВС.

Читайте такожВ МВС анонсували нові санкції для водіїв-порушників: кого саджатимуть за ґратиЗ середи, 29 грудня, в Україні діятимуть нові європейські норми.

Відтак у водійських посвідченнях з'явиться позначка у вигляді коду "78" в графі 12. Вона свідчитиме про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач.

"За наявності такої водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності — з будь-якою", - зазначили у сервісному центрі, наголосивши, що це - крок до приведення національного посвідчення водія у відповідність до міжнародних стандартів.

Вас також можуть зацікавити новини: