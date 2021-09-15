Чиновниця нагадала, що у Радянському Союзі на відміну від сьогодення були низькі ціни на продукти, проїзд та канцелярію.

Директор Департаменту освіти і науки Києва Олена Фіданян опублікувала на своїй сторінці у Facebook допис, в якому нагадала, як нібито "гарно" було жити в Радянському Союзі.

У якості ілюстрації до свого тексту чиновниця використала фото школяра, який п’є воду з вуличного автомата.

Вона зазначила, що у ті час люди "не боялися пити воду з вуличних автоматів; користувалися багаторазовими склянками та їх не нищили вандали; не купували воду для дому, а пили з крана".

Також Фіданян нагадала і про низькі ціни на продукти, проїзд та канцелярію.

Як відреагували у соцмережі на допис Олени Фіданян

Пост директора департаменту викликав обурливу реакцію її підписників, які нагадали чиновниці про жахи СРСР та закликали звільнитися з посади.

Скандал довкола Арестовича, який назвав АТО "курортом для хлопчиків"

Напередодні екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував відео, де Арестович заявляє, що АТО - це "великий курорт для хлопчиків". "Навколо АТО існує величезний міф і кількість міфів про те, що наші хлопці страждають, гинуть... АТО - це великий курорт, такий для хлопчиків. Великий піонер-табір. Там свято непослуху. Вони вириваються від дружин, від дітей і від тещ туди. Смажать м'ясо і живуть, як годиться українському козаку в степу. Дме вітер, там абсолютна свобода...", - сказав тоді Арестович.

Пізніше Арестович відреагував на відео, опубліковане Аваковим. Зокрема, заявив, що його слова про АТО, які він озвучує на відео, були сказані у 2016 році. А публікацію відео Аваковим пов'язав із початком політичного сезону.

Колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що радник глави Офісу президента Олексій Арестович може мати проблеми з психікою.

Автор: Денис Прядко