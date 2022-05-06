Генсек ООН Антоніу Гуттеріш прозвітував про майже 500 людей, яких вдалося евакуювати з Маріуполя і прилеглих районів.
Про це йдеться у Twitter Гуттеріша.
"У спільній операції ООН та Червоного хреста евакуйовано майже 500 людей з "Азовсталі", Маріуполя і прилеглих районів. Я сподіваюся, що подальша координація з Москвою та Києвом призведе до збільшення кількості "гуманітарних" пауз, щоб забезпечити прохід цивільним особам", - написав Гуттеріш.
При цьому у повідомленні не уточнюється, чи всі евакуйовані дісталися на підконтрольної Києву територію.
Цю ж кількість врятованих називає й глава ОП Андрій Єрмак.
За його словами, станом на 9:06 6 травня триває наступний етап евакуації громадян з "Азовсталі".
Про результати обіцяє повідомити згодом.
Евакуація з "Азовсталі"
1 травня почалася евакуація цивільних з маріупольського заводу"Азовсталь". Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що близько 100 осіб виїхали до Запоріжжя.
За даними мера Маріуполя Вадима Бойченка, з бомбосховищ на території "Азовсталі" 2 травня вдалося вивести понад 100 цивільних людей.
У середу, 4 травня, в рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини. Це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки. Всі вони прибули до Запоріжжя.