Чотири хлопці та дві дівчини серед ночі влаштували "шоу" на кладовищі. Підлітки знімали на відео, як вони п’ють алкоголь, матюкаються і бігають на цвинтарі.
Все це відбувалось у Градизьку на Полтавщині. Відео неповнолітні виклали в соціальну мережу, повідомляє Kolo.news.
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Як повідомляється, інцидент стався після дня, у який поминають померлих.
"Сиріт тут немає, всі батьківські діти. Ну і що будемо робити, підкажіть варіант, бо станом на зараз мене переповнює гнів і багато образливих слів, які писати не буду. Шкода, що не застав їх на зупинці, серед них більшість – це школярі, – написав селищний голова Мирослав Носа.
Про неповнолітніх відомо, що їм від 15 до 17 років, це діти із забезпечених, благополучних родин, серед них є онуки педагогів.
Як повідомляється, поліція склала поки що 4 протоколи на батьків за статтею 184 (Невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей). Ведеться перевірка.
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