Шестеро підлітків серед ночі влаштували "шоу" на кладовищі та знімали на відео, як вони вживають алкоголь, лаються та бігають на цвинтарі

Чотири хлопці та дві дівчини серед ночі влаштували "шоу" на кладовищі. Підлітки знімали на відео, як вони п’ють алкоголь, матюкаються і бігають на цвинтарі.

Все це відбувалось у Градизьку на Полтавщині. Відео неповнолітні виклали в соціальну мережу, повідомляє Kolo.news.

Читайте такожНа Львівщині син мера побив журналіста за зйомку мажорної вечірки у розпал карантину

Як повідомляється, інцидент стався після дня, у який поминають померлих.

"Сиріт тут немає, всі батьківські діти. Ну і що будемо робити, підкажіть варіант, бо станом на зараз мене переповнює гнів і багато образливих слів, які писати не буду. Шкода, що не застав їх на зупинці, серед них більшість – це школярі, – написав селищний голова Мирослав Носа.

Про неповнолітніх відомо, що їм від 15 до 17 років, це діти із забезпечених, благополучних родин, серед них є онуки педагогів.

Як повідомляється, поліція склала поки що 4 протоколи на батьків за статтею 184 (Невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей). Ведеться перевірка.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська