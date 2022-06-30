Нагадаємо, в Україні заборонено виїзд за кордон чоловіків призовного віку у зв'язку з мобілізацією в Україні.

Верховна Рада планує заборонити виїзд за кордон ще однієї категорії українців. Йдеться про тих громадян України, у яких є доступ до державної таємниці.

Як йдеться в тексті відповідного законопроекту на сайті Ради, на час дії воєнного стану в Україні через повномасштабну війну з Росією пропонується обмежити виїзд за кордон громадянам, яким був наданий допуск і доступ до державної таємниці. Але при цьому вони зможуть виїхати за кордон для службових відряджень.

У пояснювальній записці наголошується, що до держтаємниці може бути віднесена інформація у сферах оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку.

"Люди, які володіють такою інформацією, викликають значний інтерес у ворога, а тому потребують посиленої охорони з боку держави. Виїжджаючи за кордон, такі люди стають легкою здобиччю російських спецслужб, які мають розгалужену мережу агентів у більшості країн світу. Але громадяни можуть виїжджати до країн, з якими Україна має міжнародні договори, у складі урядової або парламентської делегації. У такому випадку безпечне перебування для них гарантується тією державою, яка приймає таку делегацію, - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Заборона виїзду з України під час воєнного стану

Як писав УНІАН, на період дії правового режиму воєнного стану указом президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про запровадження воєнного стану в Україні" виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється. Воєнний стан зараз продовжено до 23 серпня.

У Державній прикордонній службі України нагадували, що заборона не застосовується до окремих осіб цієї категорії. Зокрема йдеться про осіб, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік; мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність з виключенням з військового обліку та ін.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич заявив, що для певних категорій громадян зробили винятки щодо виїзду з України: це стосується студентів, викладачів, опікунів тощо.

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