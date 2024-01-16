Один із віршів загиблого поета закінчувався словами про фіалки.

Селекціонер із Дніпра Євгеній Рудницький присвятив новий сорт фіалки загиблому поету та військовому Максиму Кривцову.

"Я присвячую свій новий сорт фіалки RUD-ДАЛІ в пам'ять Максима Кривцова. Поет, воїн (позивний "Далі") – Кривцов Максим. Один із його віршів закінчувався словами: "А навесні розквітну фіалками... Вічна пам'ять герою. Слава Україні!" – йдеться у дописі Рудницького у соцмережі.

За його словами, ця фіалка – відображення світлої та ніжної душі Максима Кравцова.

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"Ніжні біло-бузкові дзвіночки. Компактна розетка середньо-зеленого листя з жовтою кроновою ряболистістю. Мініатюрний сорт", – розповів селекціонер Українській правді.

Рудницький колекціонує і виводить нові сорти фіалок з 2017 року. Його колекція наразі налічує 500 сортів, близько 50 з яких він вивів самостійно. Ці квіти незвичайні – листя має по два, а подекуди і по три кольори.

Хто такий Максим Кривцов

Кривцов – це український поет та військовослужбовець, який загинув 7 січня 2024 року на фронті.

Він ще у 2014 році пішов добровольцем захищати Україну, після цього працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і Veteran Hub. Повернувся на фронт після повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

У 2023 році видавництво "Наш формат" випустило книгу Кривцова "Вірші з бійниці". Культурна і правозахисна громадська організація український ПЕН визнала її однією з найкращих українських книжок 2023 року в категорії "Поезія".

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