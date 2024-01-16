Селекціонер із Дніпра Євгеній Рудницький присвятив новий сорт фіалки загиблому поету та військовому Максиму Кривцову.
"Я присвячую свій новий сорт фіалки RUD-ДАЛІ в пам'ять Максима Кривцова. Поет, воїн (позивний "Далі") – Кривцов Максим. Один із його віршів закінчувався словами: "А навесні розквітну фіалками... Вічна пам'ять герою. Слава Україні!" – йдеться у дописі Рудницького у соцмережі.
За його словами, ця фіалка – відображення світлої та ніжної душі Максима Кравцова.
"Ніжні біло-бузкові дзвіночки. Компактна розетка середньо-зеленого листя з жовтою кроновою ряболистістю. Мініатюрний сорт", – розповів селекціонер Українській правді.
Рудницький колекціонує і виводить нові сорти фіалок з 2017 року. Його колекція наразі налічує 500 сортів, близько 50 з яких він вивів самостійно. Ці квіти незвичайні – листя має по два, а подекуди і по три кольори.
Хто такий Максим Кривцов
Кривцов – це український поет та військовослужбовець, який загинув 7 січня 2024 року на фронті.
Він ще у 2014 році пішов добровольцем захищати Україну, після цього працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і Veteran Hub. Повернувся на фронт після повномасштабного вторгнення Російської Федерації.
У 2023 році видавництво "Наш формат" випустило книгу Кривцова "Вірші з бійниці". Культурна і правозахисна громадська організація український ПЕН визнала її однією з найкращих українських книжок 2023 року в категорії "Поезія".