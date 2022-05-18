Радник голови ОП опублікував відеоролик для критиків.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович дотепно відповів хейтерам, які звинувачують його у "відсиджуванні" під час війни.

Відеореакція Арестовича з'явилася у Telegram.

Зокрема, радник голови ОП опублікував ролик на якому разом з сином керує міні-бронетехнікою.

"Деякі стверджують, що ми боїмося та відсиджуємося. Так ось – це не так!! 34-й вихід. Заходимо із флангу", - жартома підписав відео Арестович.

Гумор Арестовича "зайшов" його аудиторії. За лічені хвилини фоловери накидали чимало реакцій.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович звернувся до жителів тимчасово окупованих територій. Він заявив, що українська армія знає, як вибити окупантів та успішно займається цим.

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