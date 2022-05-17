Він заявив, що це питання обговорюється щодня.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович звернувся до жителів тимчасово окупованих територій.

Україна пам'ятає про них щомиті, заявив він в ефірі "Фейгін live".

За його словами, Збройні Сили України знають, як вибити рашистів, не зачепивши місцевих жителів. Це питання обговорюється щодня.

"Ми вас звільнимо збройним шляхом. Деокупуємо. З вашої голови не впаде жодної волосини, ну, крім випадковостей, які можуть бути. Ми знаємо, як вибити війська, не штурмуючи безпосередньо Херсон, Мелітополь і так далі", - сказав він.

Також він повідомив, що уряд готує пакет рекомендацій про те, як себе вести на окупованих територіях.

"Йде важка дискусія і єдине, чим вона ускладнюється і ускладнюється – це тим, що тут діє міжнародне право війни. А воно дуже тонке. І провести цю грань між фінансуванням агресора і просто виходом на роботу не так просто", - підкреслив Арестович.

Раніше він заявляв, що Росія пробує домовитися з Європою, щоб зберегти окуповані території.

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