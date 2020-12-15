Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив, яких сфер стосується перехід на українську мову з 16 січня.

Читайте такожЯзиком по мові. Чому молодь в Україні не говорить українською і як це виправитиЯк повідомляє прес-служба мовного омбудсмена, 16 січня набуває чинності стаття 30 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», що означає остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову.

Відтак, відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

«На практиці це означає, що український споживач нарешті отримає право на обслуговування державною мовою за замовчуванням - у супермаркеті чи в інтернет-магазині, у кав'ярні чи ресторані, в банку чи в аптеці, на АЗС чи на вокзалі, в спортзалі чи бібліотеці тощо. Винятків небагато: лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін», - сказав він.

«Варто пам’ятати, що вимога щодо обслуговування державною мовою стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у т.ч. гуртки і секції), медичне обслуговування, надання соціальних послуг тощо», - наголосив уповноважений.

Кремінь також зазначив, що українською має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо. При цьому він зауважив, що інформація державною мовою про товари та послуги може дублюватися й іншими мовами.

«У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи, з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення у книзі скарг. Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім’я уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб’єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення», - розповів уповноважений.

Закон про мову: що передбачено

Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» був ухвалений у квітні 2019 року.

Закон передбачає, що кожний громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою як мовою свого громадянства. При цьому держава організовує курси української мови для дорослих і забезпечує можливість вільно опанувати державну мову громадянам України, які не мали такої змоги.

Законом визначені особи, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків. Серед них, зокрема керівництво держави, депутати, судді, прокурори, службовці Національного банку України, особи офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, педагоги, медики державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

Як сказано в законі, ніхто не може бути змушений використовувати під час перебування на роботі та виконання обов’язків за трудовим договором іншу мову, ніж українська, крім випадків: обслуговування споживачів та інших клієнтів, які є іноземцями чи особами без громадянства; створення юридичних, технічних, інформаційно-рекламних текстів та інших повідомлень і документів (у тому числі усних), адресатами яких є іноземці чи особи без громадянства, юридичні особи, органи та посадові особи іноземних держав і міжнародних організацій.

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Автор: Леся Лещенко