Мін'юст буде оцінювати відповідність або невідповідність набувача ЗМІ вимогам Закону про деолігархізацію.

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про Міністерство юстиції України, відповідно до яких Мін’юст отримав повноваження проводити перевірку ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.

Зазначається, що це дозволить забезпечити реалізацію Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Відео дня

"На підставі звернення покупця (потенційного покупця) ЗМІ наше профільне відомство проводитиме перевірку ділової репутації такого набувача. Тобто, буде надаватися оцінка інформації про виявлення відповідності або невідповідності зазначеної особи вимогам Закону про деолігархізацію. Надалі результати такої перевірки надсилатимуться Раді національної безпеки і оборони України та повідомлятимуться відповідному покупцю ЗМІ", – пояснив міністр юстиції України Денис Малюська.

Як повідомляв УНІАН, закон про олігархів, який передбачав створення відповідного реєстру, був прийнятий восени 2021 року.

Пізніше секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що нині під перевірку на відповідність критеріям, визначеним так званим "законом про олігархів", можуть підпадати близько 86 осіб.