В оборонному відомстві стверджують: одна компанія-учасниця тендеру з 2016 року взагалі не здійснювала будь-яку фінансово-господарську діяльність, її банківські рахунки були закриті, а документи на підтвердження кваліфікаційних критеріїв – відсутні.

Закупівлі продуктів для Збройних сил України намагаються зірвати. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони. Відомство вже звернулося до правоохоронних органів із заявою про вчинене кримінальне правопорушення.

Зазначається, що 1 та 2 листопада на платформі електронних закупівель Prozorro Міноборони оголосило про проведення спрощеної закупівлі продуктів харчування для українського війська. В одній з областей було виставлено лот на закупівлю їжі.

"Одна компанія-учасниця, яка змагалась за цей лот, з 2016 року взагалі не здійснювала будь-яку фінансово-господарську діяльність, її банківські рахунки були закриті, а документи на підтвердження кваліфікаційних критеріїв – відсутні. Крім цього, серед учасників лотів, в компанії були найвищі ціннові пропозиції. Тому Міністерство відхилило цінову пропозицію компанії на участі в торгах. У відповідь компанія подала до суду та заблокувала процес визначення переможців", - йдеться у повідомленні.

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В оборонному відомстві вважають, що така діяльність свідчить про те, що компанія взяла участь у торгах з ціллю зірвати процес своєчасного постачання на перший квартал 2024 року.

"Закупівлі по харчуванню в Міністерстві оборони – відкриті. Будь-яка компанія може подати пропозиції, але при цьому може не завантажити всі необхідні підтверджуючі документи. Вже після аукціону ми розглядаємо документи учасників, якщо вони не відповідають кваліфікаційним вимогам, такий учасник відхиляється. Вже були випадки, коли окремі компанії зловживали принципами відкритості та вдавались до маніпуляцій українським законодавством. Однак, такі судові позови не були успішними", - наголосили в Міноборони.

Там також попередили, що будуть жорстко, в межах закону, реагувати на подібні спроби атак на публічні закупівлі для потреб ЗСУ.

Скандали із закупівлями для ЗСУ

У лютому топ-чиновники Міноборони отримали підозри через закупівлі для ЗСУ. Зокрема, Офіс генерального прокурора повідомив про підозру екс-заступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, екс-заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.

Хмельницькому було оголошено підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107 796 050 грн та щодо забезпечення підрозділів Збройних сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт.

Шаповалову оголосили підозру за незаконні дії, внаслідок яких окремі підрозділи Збройних сил не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 млрд грн.

Також УНІАН повідомляв, що Державне бюро розслідувань разом із СБУ в ході спецоперації затримали злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування військових ЗСУ. Махінації з продуктами харчування найпоширеніші, оскільки в цих випадках "найпростіше "сховати кінці в воду" – продукти можна "списати", "з’їсти на папері" тощо".

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