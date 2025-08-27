Наразі скористатись сервісом можуть невійськовозобов'язані студенти.

Державний портал "Дія" допоможе студентам швидко поселитися в гуртожитку. Відтепер зареєструвати місце проживання в гуртожитку можна онлайн через застосунок. Про це повідомляє пресслужба сервісу державних послуг.

Зазначається, що наразі скористатись сервісом можуть невійськовозобов'язані студенти, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку. Вже 23 навчальних заклади спростили заселення до гуртожитків з "Дією".

Як змінити місце проживання:

авторизуйтесь на порталі "Дія"; оберіть у кабінеті Послуги > Зміна місця проживання; вкажіть навчальний заклад та гуртожиток; за потреби додайте номер та дату договору про проживання; підпишіть заяву "Дія.Підписом" або кваліфікованим електронним підписом (КЕП) і відправте.

"Щойно заяву схвалить уповноважена особа університету, ви отримаєте сповіщення про сплату адмінзбору. Далі система автоматично відправить її органу реєстрації місця проживання. Про статус заяви ви зможете дізнатись у кабінеті на порталі "Дія", - йдеться в повідомленні.

26 серпня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в "Дії" розпочинається бета-тест сервісу соціальної допомоги, найближчим часом з’явиться комплексний сервіс для військових та їхніх родин, серед інших - електронна акцизна марка, яка замінить паперову.

Раніше у Мінцифри також повідомляли, що у застосунку "Дія" планують запровадити онлайн-сервіс складання іспитів на посвідчення водія.

