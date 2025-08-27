Державний портал "Дія" допоможе студентам швидко поселитися в гуртожитку. Відтепер зареєструвати місце проживання в гуртожитку можна онлайн через застосунок. Про це повідомляє пресслужба сервісу державних послуг.
Зазначається, що наразі скористатись сервісом можуть невійськовозобов'язані студенти, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку. Вже 23 навчальних заклади спростили заселення до гуртожитків з "Дією".
Як змінити місце проживання:
- авторизуйтесь на порталі "Дія";
- оберіть у кабінеті Послуги > Зміна місця проживання;
- вкажіть навчальний заклад та гуртожиток;
- за потреби додайте номер та дату договору про проживання;
- підпишіть заяву "Дія.Підписом" або кваліфікованим електронним підписом (КЕП) і відправте.
"Щойно заяву схвалить уповноважена особа університету, ви отримаєте сповіщення про сплату адмінзбору. Далі система автоматично відправить її органу реєстрації місця проживання. Про статус заяви ви зможете дізнатись у кабінеті на порталі "Дія", - йдеться в повідомленні.
"Дія" - останні новини
26 серпня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в "Дії" розпочинається бета-тест сервісу соціальної допомоги, найближчим часом з’явиться комплексний сервіс для військових та їхніх родин, серед інших - електронна акцизна марка, яка замінить паперову.
Раніше у Мінцифри також повідомляли, що у застосунку "Дія" планують запровадити онлайн-сервіс складання іспитів на посвідчення водія.