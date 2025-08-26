У Мінцифрі анонсували нові сервіси, які найближчим часом запрацюють у Дії

Міністерство підготувало шість нових сервісів.

У Дії розпочинається бета-тест сервісу соціальної допомоги, найближчим часом з’явиться комплексний сервіс для військових та їхніх родин, серед інших - електронна акцизна марка, яка замінить паперову. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Telegram.

Він зазначив, що сервіси стануть революційним етапом у розвитку цифрової України. Так, за словами міністра, найближчим часом у Дії з’явиться АІ-асистент, який надаватиме державні послуги.

"Перший сервіс — довідка про доходи. Згодом ви зможете отримувати консультації та державні послуги, просто написавши свій запит у чат людською мовою", - зазначив він.

Наступний сервіс – еНотаріат, заявдяки якому українці зможуть отримувати послуги нотаріату онлайн.

Також передбачається запустити еАкциз.

"Лише за рік Україна втрачає близько 30 млрд грн через нестачу податків на алкоголь та тютюн. Ми проведемо цифрову трансформацію сфери й замінимо паперову акцизну марку електронною. Українці зможуть перевірити легальність продукції в Дії, просто відсканувавши електронну марку", - пояснив Федоров.

Як зауважив міністр, незабаром у Дії зʼявиться комплексний сервіс для військових та їхніх родин — Шлях пораненого. Весь процес буде онлайн, а взаємодія з держорганами — автоматична. Без черг, збору документів та походів у різні установи.

"Базова соціальна допомога. Розпочинаємо бета-тест сервісу, який не має аналогів в інших країнах. Це комплексна послуга, яка об’єднає всі соцвиплати в одну. Подання заявки — через Дію без паперової бюрократії", - повідомив Федоров.

Крім того, разом з МВС зараз відпрацьовується можливість отримати в Дії витяг про несудимість з апостилем. Планується, що документ надаватиметься "з доставкою".

"Зараз його можна отримати лише за однією адресою в Києві — новий сервіс виправить цю незручність", - уточнив міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Мінцифри також повідомили, що у додатку "Дія" планують запровадити онлайн-сервіс складання іспитів на посвідчення водія. А навесні стало можливим згенерувати у Дії дозвіл на зброю.

Днями ж у Міністерстві економіки повідомили, що в Україні запустили нову послугу оформлення ветеринарної ліцензії у "єДозвіл", який тепер супроводжуватиметься автоматичною перевіркою документів за допомогою штучного інтелекту. Подати заявку можна на порталі "Дія".

