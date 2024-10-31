За словами Андрія Нестеровича, він не шкодує про своє рішення піти служити.

У місцях позбавлення волі є люди, які просто не хочуть йти до Збройних сил України, тому що страшно. Про це в інтерв'ю УНІАН розповів колишній засуджений, а нині штурмовик Андрій Нестерович.

Відповідаючи на питання, де краще - в армії чи тюрмі - він зазначив, що "коли сидиш, війна тебе не стосується":

"Хоч і за ґратами, але там безпечно. А тут ти наче на свободі, але на війні. Десь зробив щось не так, оступився, і все".

При цьому колишній в'язень стверджує, що не шкодує про своє рішення піти служити.

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"Спочатку, коли тільки пішов і побачив, як все відбувається, у мене була думка, що краще б я сидів. Як я сказав, у тюрмі ти живий, здоровий, там тебе війна ніяк не стосується… Але загалом не жалкую, що пішов боронити нашу землю", - зізнався військовий.

Водночас він не наважився давати поради іншим увʼязненим щодо того, чир варто їм іти до війська.

"Ув’язнені самі вирішують – треба їм йти чи ні. Я пішов і не жалкую, але люди різні, у кожного своє рішення. Це шальки терезів: сидіти чи ні. Є здорові чоловіки, але не хочуть йти… Думаю, що людина, яка сильна духом, піде", - каже Нестерович.

Він також розповів, що процес мобілізації від дня ухвалення ним відповідного рішення тривав два-три тижні. Зокрема, він проходив комісію щодо стану здоров’я на місці.

"Потім до нас приїжджала військово-лікарська комісія з волі, і тоді написав рапорт про згоду приєднатись до лав ЗСУ. Також до нас приїжджав психолог, спілкувався з нами. Після проходження комісії чекали на ухвалення судом рішення про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання", - пригадує колишній засуджений.

Чоловік додав, що на суді ув’язнений ще може змінити своє рішення, "відмовитися, і йому за це нічого не буде".

"А вже після нього, якщо людина, наприклад, має відсидіти сім років і самовільно залишить військову частину, то її повернуть до в’язниці і додадуть до тих термінів, що були, ще кілька років", - каже Нестерович.

Колишні засуджені в лавах ЗСУ

В ексв'язнів на фронті мотивації понад 200%. Про це розповіли у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр".

Розповідаючи про Стрілецький спеціалізований батальйон, до складу якого входять колишні ув’язнені, там підкреслили, що всі новобранці з-поміж колишніх засуджених розуміють поставлені задачі й те, куди вони прийшли.

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