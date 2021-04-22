22 квітня основні дороги та мости столиці "почервоніли" від заторів.

О 8 ранку в четвер, 22 квітня, на дорогах Києва рух ускладнено.

За даними сервісу Google Maps, затори тягнуться Північним, Русанівським, Дарницьким, Південним мостами, мостами Метро і Патона, Броварським проспектом.

Читайте такожУ мережі показали, як "працюють" крадії в Києві: оприлюднено відео злочинуТакож на Лівому березі складно проїхати проспектами Романа Шухевича, Визволителів, Соборності, Петра Григоренка, Миколи Бажана, вулицями Оноре де Бальзака, Миропільською, Генерала Жмаченка, Кіото, Попудренка, Здолбунівською, Тростянецькою, бульваром Перова, Дарницьким шосе.

На правому березі спостерігаються затори, зокрема, на проспектах Перемоги, Любомира Гузара, Голосіївському, Степана Бандери, Науки, вулицях Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Рибальській, Вадима Гетьмана, Миколи Голего, Борщагівській, Августина Волошина, Тетяни Яблонської, Академіка Стражеска, Польовій, Новій, Вишгородській, Новокостянтинівській, Богатирській, Чоколівському бульварі, бульварі Вацлава Гавела, Набережному, Наддніпрянському шосе.

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Автор: Катерина Комолова