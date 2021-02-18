Шістьох затриманих взяли під варту до 15 квітня, одного - до 14 квітня.

Підконтрольний Росії «суд» заарештував сімох кримських татар, затриманих у результаті ранкових обшуків в окупованих Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі і Совєтському районі Криму.

Як повідомляє Кримська солідарність, були затримані Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Яшар Шіхаметов, Абдулборій Махамадамінов, Ернест Ібрагімов і Олег Федоров.

Шіхаметову обирали запобіжний захід у «Ленінському райсуді» Севастополя - його заарештували до 14 квітня.

За словами адвоката Олексія Ладіна, під час засідання його підзахисний заявив, що оперативники ФСБ РФ підкинули йому під час обшуку три ймовірно заборонені книжки. За даним фактом Ладін має намір подати заяву у військово-слідчий комітет.

Підтримати інших шістьох затриманих до будівлі «Київського райсуду» в Сімферополі, де їм обирали запобіжний захід, прийшли більш як 300 осіб. Затриманих кримських татар заарештували до 15 квітня.

Затримання кримських татар у Криму: деталі

17 лютого з четвертої години ранку в окупованому Криму силовики масово почали обшукувати житла кримських татар у Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі і Совєтському районі Криму.

У результаті обшуків було затримано сімох кримських татар.

За даними російської ФСБ, їм інкримінується ст. 205.5 (Організація діяльності терористичної організації і участь у діяльності такої організації) Кримінального кодексу РФ за причетність до ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір.

Українські правоохоронці за вказаними фактами порушили кримінальні провадження за ч.2 ст.162 (порушення недоторканності житла) і ч.2 ст.146 КК України (незаконне позбавлення волі).

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Автор: Антоніна Доломанжи