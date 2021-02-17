Затриманих доставляють до відділків ФСБ за звинуваченням у тероризмі.

Російські силовики з самого ранку 17 лютого влаштували масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

Обшуки проводяться в низці міст півострова: Сімферополі, Севастополі, Бахчисараї, Радянському районі тощо. Правозахисники пишуть про обшуки в як мінімум семи домоволодіннях кримських татар - їх власників затримали співробітники ФСБ.

Затриманим закидають статтю 205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації).

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"О 4-й годині в наші вікна почали стукати. Дочка прокинулася, каже:"Тато хтось стукає". Чоловік поки відкривав двері, ми з дочкою пішли одягатися. Загалом вони зайшли, що робили, що говорили не знаю, але потім один з силовиків мені каже: "Він учасник Хізб ут-Тахрір". Подивилися все - другий поверх, перший поверх. Забрали документи його, всі паспорти забрали", - прокоментувала дії окупантів Гульнара Еюпова, дружина затриманого Азамата Еюпова.

Обшуки в Криму: відео

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Автор: Юрій Годован