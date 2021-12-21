Вибухівку зловмисниця зберігала в орендованій квартирі, заховавши у пакетах з борошном.

На Донеччині до 8 років ув’язнення засудили 23-річну пособницю бойовиків, яка збирала розвіддані та зберігала у квартирі вибухівку.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що у жовтні 2021 року зловмисниця, яка проживала у Донецьку, отримала завдання від представника НЗФ "ДНР" збирати інформацію на користь терористів.

"Для цього вона приїхала до Краматорська, де здійснила фото- та відеозйомку адміністративних будівель, службового транспорту та прилеглих територій ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а також 11-го прикордонного загону ДПС України. Вказані матеріали за допомогою інтернет-месенджера пособниця відправила бойовику", - йдеться у повідомленні.

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Після скоєного, діючи за інструкцією "куратора", обвинувачена прибула до міста Добропілля, де знайшла раніше облаштований представниками НЗФ РФ схрон з вибухівкою і перевезла її у Краматорськ. Заборонені предмети зловмисниця зберігала в орендованій квартирі, заховавши у пакетах з борошном.

"За задумом окупантів, вибухові пристрої мали б використовуватись для дестабілізації громадського порядку на підконтрольній українській владі території. Проте, спільними зусиллями правоохоронців злочинам вдалося запобігти, а зловмисницю затримати", - додали в прокуратурі.

Жінку визнано винною у сприянні діяльності терористичної організації та придбанні, носінні і зберіганні вибухових речовин та пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу). Їй призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

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