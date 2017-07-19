Молдова передала Україні поплічницю бойовиків "ЛНР" - СБУ

Молдова передала Україні пособницю контрольованих Росією бойовиків так званої "ЛНР". Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

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"У Луганській області слідчі СБУ проводять досудове розслідування стосовно 28-річної громадянки України, яка брала участь у діяльності незаконних збройних формувань так званої "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Раніше контррозвідка встановила, що жінка займалася матеріально-технічним забезпеченням одного з підрозділів терористів, дислокованого в Луганську. З березня вона перебувала у розшуку за підозрою в причетності до діяльності терористичної організації та виїхала до Молдови.

"Спецслужби цієї країни, за інформацією СБУ, виявили пособницю бойовиків. Її оголошено небажаною особою в Молдові та передано українським правоохоронцям", - поінформували в СБУ.

За рішенням суду до завершення досудового розслідування зловмисниця перебуватиме під вартою. Їй інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.