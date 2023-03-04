Вона зазначила, що жертвами росіян ставали не тільки жінки, а й чоловіки та діти.

В Україні зареєстровано 171 випадок сексуального насильства з боку російських військових проти цивільних українців.

Про це повідомила перша леді Олена Зеленська під час конференції у Львові, повідомляє Суспільне. Вона додала, що жертвами такого насильства стали і 39 чоловіків.

"За цією цифрою не тільки жінки - серед постраждалих 39 чоловіків, 13 - неповнолітніх, серед них один хлопчик. Ми знаємо про це тільки тому, що ці люди знайшли в собі сили говорити. Скільки страждають мовчки, особливо на окупованих територіях – ми не знаємо", - зазначила вона.

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Зеленська заявила, що кількість і неприхованість зґвалтувань мирних українців говорить про те, що це - свідома політика російських військових.

"Це їхня свідома психологічна і фізична зброя проти українців", - сказала Зеленська.

Воєнні злочини РФ в Україні

Після повномасштабного вторгнення, російські солдати грабували, катували та гвалтували мирних українців. А на деокупованих територіях українські прокурори виявляють масові поховання українців і катівні, які облаштували окупанти.

Україна підняла питання покарання Росії за воєнні злочини на міжнародному рівні. Цю ідею підтримали діючі і колишні політичні діячі. Зокрема, 19 січня Європарламент підтримав резолюцію щодо створення трибуналу для вищого керівництва Росії, в тому числі й президента країни Володимира Путіна.

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