Захисники "Азовсталі" героїчно тримали оборону близько двох місяців, відволікаючи на себе сили супротивника і не даючи йому рухатись на інші напрямки.

Звільнені з російського полону захисники Маріуполя проходять лікування та психологічну реабілітацію, а також дають свідчення про воєнні злочини окупантів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Усі хлопці та дівчата, які були звільнені, сьогодні потребують медичної допомоги. Вона їм надається, кожному різною мірою, але абсолютно кожен із них потребує і медичної, і психологічної допомоги", - сказав Монастирський. Відео дня

При цьому він додав, що не всю інформацію можна говорити у медійному просторі.

"Далеко не все можна сказати в ефірі про ті умови, про те, що відбувалося з ними в полоні, але все це вони зараз розповідають слідчим. З ними працюють слідчі СБУ, фіксують воєнні злочини, які коїлися стосовно наших хлопців, а також те, що вони бачили до того, як потрапили в полон, тобто ті злочини, які відбувалися на "Азовсталі", - зазначив Монастирський.

Також міністр переконаний в тому, що після деокупації цих територій на українських правоохоронців чекають дуже серйозні розслідування воєнних злочинів, скоєних загарбниками.

"Зараз захисники "Азовсталі" перебувають на лікуванні, дають показання, і, я думаю, через певний час не лише командирів, а й рядових ми також зможемо побачити особисто", - повідомив міністр.

Звільнення захисників "Азовсталі"

Захисники "Азовсталі" героїчно тримали оборону близько двох місяців, відволікаючи на себе сили супротивника і не даючи йому рухатись на інші напрямки.

Російські окупанти знищували "Азовсталь", випускаючи по території меткомбінату ракети, і скидаючи бомби, стріляючи з артилерії та танків, при цьому проводячи наземні атаки та штурми.

16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебували на "Азовсталі", зберегти життя особового складу. Зазначалось, що гарнізон виконав поставлене бойове завдання.

Після опівночі 17 травня почалася операція з порятунку заблокованих на території "Азовсталі" оборонців Маріуполя.

За даними Міноборони, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в окупованому Новоазовську було евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор було доставлено в окуповану Оленівку.

Згодом ЗМІ повідомили, що з "Азовсталі" було евакуйовано загалом близько 1,7 тис. захисників.

6 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на території ОРДЛО може перебувати понад 2,5 тис. військовополонених з "Азовсталі".

21 вересня стало відомо про звільнення внаслідок обміну з російського полону 215 захисників України.

За інформацією МВС, серед звільнених – 118 військовослужбовців Нацгвардії, 9 поліцейських та 9 прикордонників, а також 10 іноземців, які воювали за Україну і яким окупанти погрожували смертю.

За умовами обміну з РФ командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега мають перебувати в Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Таїпа Ердогана до кінця війни. Звільнені командири вже пройшли в Туреччині медичні огляди. 3 жовтня захисники "Азовсталі" зустрілися зі своїми родинами.

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