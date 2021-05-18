В Офісі президента закликали громадян України, які у зоні конфлікту потребують допомоги і повернення додому, звернутися до найближчого дипломатичного представництва будь-яким доступним способом.

Президент Володимир Зеленський доручив уряду, прем’єр-міністру, Міністерству закордонних справ та спеціальним службам, якщо потрібне їхнє сприяння, організувати повернення українців на Батьківщину з сектору Газа, де продовжується ескалація збройного протистояння.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

За його словами, президент Зеленський доручив Кабінету міністрів та прем’єр-міністру Денису Шмигалю організувати повернення українців з сектору Газа.

«Як відомо, вже більше сотні українців виявили бажання повернутися до України з сектору Газа, де продовжується ескалація збройного протистояння. Наша держава вже звернулася до міжнародних організацій для надання логістичної допомоги в організації цього повернення. Перш за все, розмова йде про необхідні повітряні коридори. Так, нагадаю, що під час попередніх спалахів протистояння в цьому регіоні у 2012 та 2014 роках вже був досвід такої взаємодії - тоді наших співвітчизників вдалося евакуювати через територію Єгипту. Зараз потрібно зробити аналогічні кроки», - наголосив Подоляк.

Читайте такожІзраїль завдав удару по базі військової розвідки ХАМАС в Газі (відео)За його словами, немає жодного сумніву в тому, що Українська держава завжди допомагає своїм громадянам, де б у світі вони не опинились у надзвичайних обставинах та виявили бажання повернутися додому.

«Так буде і цього разу. Президент Володимир Зеленський доручив це організувати – уряду, прем’єру, Міністерству закордонних справ та нашим спеціальним службам, якщо потрібне їхнє сприяння. Це обов’язок кожної цивілізованої країни – завжди рятувати своїх людей», - додав він.

В Офісі президента закликали громадян України, які опинилися в зоні конфлікту, а також потребують допомоги і повернення додому, звернутися до найближчого дипломатичного представництва України будь-яким доступним способом.

«Зазначу також, що на сьогодні маємо звернення від представників Молдови, Білорусі, Угорщини та Болгарії – допомогти повернути громадян цих держав разом з українцями. Загалом йдеться про 53 особи», - зауважив Подоляк.

Загострення конфлікту на Близькому Сході

За даними Міністерства охорони здоров'я в Газі, з початку нового спалаху збройного конфлікту 10 травня в секторі Газа загинули 174 палестинці, зокрема й 47 дітей. ХАМАС випустив по Ізраїлю не менш як 2 тис. 900 ракет, у результаті загинули 10 ізраїльтян, зокрема й одна дитина.

18 травня речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що МЗС опрацьовує можливість репатріації 120 українських громадян із сектору Газа через територію Єгипту.

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Автор: Костянтин Гончаров