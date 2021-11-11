Зокрема, законом із певними виключеннями забороняється реклама дитячих сумішей.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про нові вимоги до дитячого харчування.

Згідно з розміщеною на офіційному сайті Верховної ради інформацією, 10 листопада "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства України у сфері дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства ЄС" із підписом президента повернуто у парламент.

Нагадаємо, 21 жовтня Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства України у сфері забезпечення дитячим харчуванням у відповідність з вимогами законодавства Європейського Союзу (№4554).

За це рішення проголосували 273 народних депутата із 308, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом встановлюється, що держава забезпечує дітей віком до 3 років дитячим харчуванням відповідно до Закону України "Про охорону дитинства".

Закон "Про охорону дитинства" доповнюється розділом щодо забезпечення дитячим харчуванням дітей, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення дитячим харчуванням.

Крім того, зміни вносяться, зокрема, і до Закону "Про рекламу". Змінами, серед іншого, встановлюється, що реклама дитячих сумішей дозволяється для розміщення лише: у спеціалізованих виданнях (у тому числі електронних) з питань догляду за дітьми грудного віку та/або дітьми раннього віку; у наукових фахових виданнях; у матеріалах, які поширюються на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики, призначених виключно для осіб, які мають кваліфікацію в галузі медицини, харчування або фармації.

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Зазначена реклама може містити лише науково підтверджену інформацію.

Серед іншого, Закон "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" доповнюється статтею про спеціальні вимоги до дитячого харчування. У ній визначається перелік інгредієнтів, використання яких забороняється у харчових продуктах для дитячого харчування.

Також у Законі "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" встановлюється перелік обов'язкової додаткової інформації про дитяче харчування. Так, у маркуванні поряд з його назвою має зазначатися вік дитини, з якого вона може споживати такий продукт.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності, окрім деяких положень, які вводяться в дію одночасно з набранням чинності цим законом.

Як повідомляв УНІАН, раніше Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми (№5148). Законопроектом, зокрема, встановлюється, що у виробництві дитячого харчування забороняється використання гідрогенізованої пальмової олії та гідрогенізованих рослинних жирів.

Автор: Інна Андаліцька