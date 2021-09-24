Законопроектом передбачається врегулювати застосування гідрогенізованої пальмової олії у виробництві харчових продуктів та встановити вимоги до маркування харчових продуктів, що містять пальмову олію.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми (№5148).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 304 народних депутатів із 353, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом, зокрема, встановлюється, що у виробництві дитячого харчування забороняється використання гідрогенізованої пальмової олії та гідрогенізованих рослинних жирів.

Забороняється обіг дитячого харчування, якщо воно містить гідрогенізовану пальмову олію та гідрогенізовані рослинні жири; інгредієнтами дитячих сумішей початкових, дитячих сумішей для подальшого годування є олія (масло) насіння кунжуту та/або олія (масло) насіння льону, а також глютен; якщо інгредієнти таких сумішей були вироблені із застосуванням ряду пестицидів.

Під час виробництва харчових продуктів в Україні забороняється використання гідрогенізованої пальмової олії, сухих молочних продуктів з додаванням гідрогенізованих рослинних жирів у виробництві продуктів дитячого харчування та традиційних харчових продуктів, кондитерських виробів, у тому числі, з какао, шоколаду та продуктів з вмістом шоколаду, морозива.

Забороняється обіг харчових продуктів, в яких вміст трансжирних кислот перевищує 2 грами на 100 грамів загальної кількості жиру у харчовому продукті.

Крім того, встановлюється, що у виробництві традиційних молочних продуктів забороняється використовувати жири та білки немолочного походження, у тому числі, пальмову олію, а також будь-які стабілізатори і консерванти.

Чому використовують пальмову олію

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що для отримання твердих пластичних жирів рідкі рослинні олії зазвичай піддаються додатковій фізичній та хімічній обробці - частковій гідрогенізації. Гідрогенізація - це насичення олії атомами водню протягом кількох годин при температурі 200-300 градусів Цельсія, за допомогою нікелевих або платинових каталізаторів.

Метою гідрогенізації є збереження олії від псування та можливість згущення її для вироблення маргарину та замінників вершкового масла.

"Процес не контролює, коли саме атоми водню сполучуються з ненасиченими жирами рослинного походження, перетворюючи їх на надзвичайно шкідливі для організму трансформовані жири, які є чужорідними для організму людини. У них, завдяки присутності атомів водню, змінений спосіб сполучення ферментів та молекул. Саме тому трансжири мають доведений згубний вплив на здоров'я людей і не лише викликають ожиріння, але й серцеві хвороби, рак, діабет, розлад імунної системи", - йдеться у тексті.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з початку року вилучили понад 2 тонни фальсифікованого вершкового масла.

Автор: Таня Поляковська