Участь у святкуваннях візьмуть представники з близько 30 країн світу, каже Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував масштабну святкову програму з нагоди 30-річчя незалежності України та пообіцяв, що громадяни її запам’ятають.

Про це Зеленський повідомив на підсумковій прес-конференції глави держави за результатами двох років роботи на посаді.

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Святкування будуть проходити протягом трьох днів, зауважив президент.

Як передає кореспондент УНІАН, Зеленський заявив про участь близько 30 країн на саміті «Кримської платформи» і Дні незалежності України.

Глава держави нагадав, що 23 серпня відбудеться перший саміт «Кримської платформи з деокупації півострова».

«Буде багато представників багатьох країн, будуть важливі документи підписані на цій платформі. Запрошені президенти, прем'єр-міністри, голови церков інших країн. Запрошені також спікери (парламентів), міністри закордонних справ. Я думаю, у цілому у нас буде десь 30 країн представлено на днях святкування 30-річчя незалежної потужної європейської країни України", - наголосив Зеленський.

Крім того, глава держави повідомив, що 23 серпня у день прапора України в усіх регіонах будуть підняті великі прапори. Ще у цей день відбудеться великий концерт видатних українців в оперному театрі - легенд опери і балету, які приїдуть не тільки з інших куточків України, а й інших куточків світу.

Деталі програми:

22 серпня

Вручення премії «Національна легенда».

23 серпня

Підняття великих прапорів в обласних центрах України.

Перший саміт «Кримської платформи» щодо деокупації півострова.

Концерт у Національному академічному театрі опери й балету з участю закордонних зірок.

24 серпня

Концерт з участю українських виконавців на НСК «Олімпійський».

Військові паради до 30-річчя Незалежності в Одесі та Києві

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Автори: Яна Ставська, Віталій Саєнко