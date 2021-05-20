Президент Володимир Зеленський анонсував масштабну святкову програму з нагоди 30-річчя незалежності України та пообіцяв, що громадяни її запам’ятають.
Про це Зеленський повідомив на підсумковій прес-конференції глави держави за результатами двох років роботи на посаді.
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Святкування будуть проходити протягом трьох днів, зауважив президент.
Як передає кореспондент УНІАН, Зеленський заявив про участь близько 30 країн на саміті «Кримської платформи» і Дні незалежності України.
Глава держави нагадав, що 23 серпня відбудеться перший саміт «Кримської платформи з деокупації півострова».
«Буде багато представників багатьох країн, будуть важливі документи підписані на цій платформі. Запрошені президенти, прем'єр-міністри, голови церков інших країн. Запрошені також спікери (парламентів), міністри закордонних справ. Я думаю, у цілому у нас буде десь 30 країн представлено на днях святкування 30-річчя незалежної потужної європейської країни України", - наголосив Зеленський.
Крім того, глава держави повідомив, що 23 серпня у день прапора України в усіх регіонах будуть підняті великі прапори. Ще у цей день відбудеться великий концерт видатних українців в оперному театрі - легенд опери і балету, які приїдуть не тільки з інших куточків України, а й інших куточків світу.
Деталі програми:
22 серпня
- Вручення премії «Національна легенда».
23 серпня
- Підняття великих прапорів в обласних центрах України.
- Перший саміт «Кримської платформи» щодо деокупації півострова.
- Концерт у Національному академічному театрі опери й балету з участю закордонних зірок.
24 серпня
- Концерт з участю українських виконавців на НСК «Олімпійський».
- Військові паради до 30-річчя Незалежності в Одесі та Києві
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