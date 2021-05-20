За словами президента, прямі контракти з Serum Institute та Pfizer щодо постачання вакцин від коронавірусної хвороби були поза тими чи іншими європейськими програмами.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна є аутсайдером у питанні щеплення населення від COVID-19, оскільки "ми не є в пріоритеті з погляду постачань вакцин".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на підсумковій прес-конференції глави держави за результатами двох років роботи на посаді.

"Щодо вакцинації. У нас на сьогодні контрактів десь на 45-47 млн вакцин, безкоштовних для населення України, що відповідає кількості нашого населення без урахування дітей - це максимальна кількість, яку можна було знайти. Згідно з програмою COVAX, окремими прямими контрактами, у тому числі з Pfizer на 20 млн. Ці кроки зроблені", - заявив він.

"Україна - аутсайдер щодо вакцинації. Ми всі з вами повинні зрозуміти, що ми зробили 1 млн щеплень, ми не країна Європейського Союзу, ми не країна НАТО, ми не є в пріоритеті ЄС із погляду черг постачання тих чи інших вакцин, і ви повинні це зрозуміти", - додав глава держави.

За його словами, прямі контракти з Serum Institute та Pfizer щодо постачання вакцин від коронавірусної хвороби були поза тими чи іншими європейськими програмами.

"Вони (контракти на постачання вакцин - УНІАН) були на рівні складних домовленостей між керівництвом України - президентом, прем’єр-міністром чи міністром охорони здоров'я. Ми всі працювали, коли розуміли, що вакцин для України просто може не бути", - наголосив президент.

Крім того, Зеленський вважає дуже несправедливою ситуацію у світі щодо розподілу вакцин від COVID-19.

"Ми всі розуміємо, що у нас, на жаль, немає такого гучного голосу серед країн ЄС, але я вважаю, що ми, незважаючи на те, що ми не в пріоритеті, зробили більше вакцин (щеплень - УНІАН), ніж деякі європейські країни, так, вони маленькі, але тим не менш, питання не про відсоток (вакцинованого населення - УНІАН)... вакцин на ринку немає", - резюмував він.

Читайте такожЛікарка Олеся Гетьман: Навіть після щеплення проти COVID-19 ймовірність захворіти висока, бо у нас немає колективного імунітету

Президент також висловив упевненість, що Serum Institute, як тільки буде покращення епідемічної ситуації в Індії, поставить в Україну 10-15 млн доз вакцин від коронавірусної хвороби.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в індійському Інституті сироватки крові, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech та вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, яка отримана в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Крім того, у межах COVAX 23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.

Станом на 19 травня в Україні зробили 1 млн 012 тис. 815 щеплень від COVID-19, з них отримали першу дозу 964 тис. 745 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) 48 тис. 070 осіб

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров