Президент підкреслив, що українці воюють, кожен на своєму фронті.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував перемогу збірної України над збірною Шотландії у півфіналі кваліфікації на ЧС-2022.

Про це президент написав у Telegram.

"Є миті, коли не треба багато слів! Просто гордість! Просто спасибі, хлопці! Дві години щастя, від якого ми відвикли. Вийшли. Бились. Вистояли. Перемогли. Бо українці! Радість нашим військовим, усій нашій країні", - наголосив він.

Зеленський підкреслив, що українці воюють, кожен на своєму фронті, саме за це: "За наш синьо-жовтий прапор, за наш герб на серці, за "Ще не вмерла України…", яку не заглушити".

"Воюємо, б’ємось, вистоїмо, переможемо. Бо українці", - додав він.

Як відомо, 1 червня збірна України перемогла Шотландію і зіграє з Уельсом за путівку на ЧС-2022.

Збірна України у відборі на ЧС-2022

Підопічні Петракова посіли друге місце у своїй відбірковій групі слідом за Францією, обійшовши команди Фінляндії, Боснії і Герцеговини та Казахстану.

Якщо збірна України зможе пройти Шотландію та Уельс, то у фінальній стадії чемпіонату світу в Катарі зіграють у групі B з командами Англії, США та Ірану.

Мундіаль у Катарі проходитиме з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.