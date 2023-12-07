В канадському уряді підкреслили, що Росія є найбільшим у світі виробником необроблених алмазів.

Канада в координації зі своїми партнерами з G7 вводить нові імпортні обмеження на російські діаманти та ювелірні вироби з ними, повідомляє канадський уряд з посиланням на заяву міністра закордонних справ Мелані Жолі.

За її словам, Канада продовжить працювати з G7 та іншими міжнародними партнерами для впровадження комплексних заходів контролю за дотриманням заборони на російські алмази.

"Реалізація цієї заборони у співпраці з нашими партнерами з G7 посилає чітке повідомлення Росії: ми не потерпимо використання російських алмазних доходів для фінансування війни", – зазначила глава МЗС.

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В канадському уряді підкреслили, що Росія є найбільшим у світі виробником необроблених алмазів, її виробництво оцінюється у понад 3,5 мільярда доларів США у 2022 році. РФ також є значним світовим експортером алмазів і алмазної продукції, вартість її загального експорту перевищує 3,9 мільярда доларів за минулий рік.

Санкції проти Росії

Лідери країн "Великої сімки" (G7) погодилися ввести заборону на російські алмази і домовились про поетапну реалізацію плану. Передбачено, що буде введено обмеження на імпорт непромислових алмазів, видобутих, оброблених або вироблених в Росії, до 1 січня 2024 року. Після цього підуть подальші поетапні обмеження на імпорт російських алмазів, оброблених в третіх країнах, з 1 березня 2024-го.

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