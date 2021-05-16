У День пам’яті жертв політичних репресій було встановлено кошик квітів від президента України Володимира Зеленського до меморіального знаку на в’їзді до Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили".
Про це повідомили у прес-службі Офісу президента.
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"Тоталітарна система застосовувала варварські методи розправи, руйнуючи тисячі доль і перетворюючи тисячі людей на таборовий пил. Горезвісним символом цих злочинів є Биківнянський ліс на околиці Києва. Упродовж 1937-1941 років він був місцем таємного поховання жертв політичних репресій, закатованих і розстріляних НКВС у київських в'язницях", - цитує прес-служба Зеленського.
Зазначається, що, за даними істориків, кількість похованих в Биківнянському лісі може становити до 100 тисяч осіб.
"Пам’ятаючи це, сучасне покоління незалежних українців та Українська держава завжди ставитимуть захист життя, здоров’я, свободи й гідності кожної людини як найвищу цінність", - наголосив глава держави.
"Вшановуємо сьогодні пам'ять кожного загиблого і схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло політичних репресій. Вічна їм пам'ять", - сказав президент.
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