Глава держави вивів зі складу Ставки колишнього командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського.

Президент України Володимир Зеленський увів до складу Ставки Верховного Головнокомандувача начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка. Про це сказано в указі на сайті Офісу президента.

"Затвердити у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача таких осіб: Баргилевич Анатолій Владиславович - начальник Генерального штабу Збройних Сил України, Павлюк Олександр Олексійович - командувач Сухопутних військ Збройних Сил України", - йдеться в дкументі.

Також указом виводиться зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Максим Миргородський. Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Зміни у керівництві ЗСУ - деталі

На початку лютого в Україні відбулися зміни керівного складу Сил оборони. Зокрема, було звільнено з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На його місце Зеленський призначив Олександра Сирського.

Водночас Анатолія Баргилевича замість Сергія Шаптали призначили начальником Генерального штабу Збройних Сил України.

Зміни відбулися і в різних родах військ. Так, командувачем Сухопутних військ ЗСУ став Олександр Павлюк, командувачем об'єднаних сил ЗСУ призначили Юрія Содоля, командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ – Ігоря Скибюка, а командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ – Ігоря Плахуту.

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