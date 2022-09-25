Йдеться про сотні убитих під час російської окупації.

В деокупованому Ізюмі знайшли ще два масові поховання.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS.

"Сьогодні я отримав додаткову інформацію. Знайшли ще дві братські могили, великі могли з сотнями людей. Йдеться про маленьке містечко Ізюм, ви ж знаєте? У маленькому містечку ще дві братські могили. Ось що відбувається", - сказав він. Відео дня

Зеленський назвав санкції проти Росії справедливими і наполягає, що світ має продовжувати санкційний тиск на режим Путіна.

Масове поховання в Ізюмі

23 вересня перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України, полковник поліції Сергій Пантелеєв повідомив, що процес ексгумації наближається до завершення і на той момент поліцією піднято було із землі 427 тіл наших громадян, з яких 202 — це тіла жінок, 189 тіл чоловіків, 5 — дітей. Також у братській могилі в цьому місті було виявлено 21 тіло українських військовослужбовців.

На початку вересня ЗСУ здійснили успішний контрнаступ у Харківській області, звільнивши майже всі окуповані території області.

10 вересня Збройні сили України звільнили від окупантів Ізюм. Самопроголошений "мер" Ізюма покинув місто ще до початку взяття його силами ЗСУ.

Під час тимчасової окупації у місті діяла тотальна система залякування та терору місцевого населення. У місті було виявлено 7 кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

Втрата окупантами контролю над Ізюмом вважається найбільшою поразкою РФ після того, як навесні від загарбників було звільнено Київську область.

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