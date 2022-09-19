У частини загиблих є ознаки насильницької смерті, є тіла зі зв'язаними руками та слідами катувань, слідами мінно-вибухових травм, осколкових та колото-різаних поранень.

З місця масового поховання в Ізюмі ексгумовано вже 146 тіл, з них двоє - дитячих.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Триває ексгумація тіл загиблих з місця масового поховання в Ізюмі. За цей час ексгумовано 146 тіл, переважна більшість з яких - це цивільні особи, в тому числі 2 дітей", - зазначив він.

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За словами Синєгубова, у частини загиблих є ознаки насильницької смерті, є тіла зі зв'язаними руками та слідами катувань.

У деяких загиблих також виявлені мінно-вибухові травми, осколкові та колото-різані поранення.

"Усі тіла направляються на судово-медичну експертизу для остаточного з'ясування причин смерті", - додав голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

16 вересня голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень.

Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявлено 445 поховань людей.

За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

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