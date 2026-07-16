Зеленський запропонував Федорову залишитися в команді, але він відмовився

Федоров зазначив, що після призначення на посаду міністра оборони пропонував президенту змінити головкома ЗСУ.

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що президент Володимир Зеленський пропонував йому залишитися в команді та стати радником. Проте він відмовився від пропозиції. Про це Федоров розповів під час брифінгу за підсумками своєї роботи на посаді.

"У нас нормальна була розмова вчора з президентом. Він запропонував стати радником або знайти якийсь інший шлях залишитися в команді. Я від радника відмовився. В мене ніколи не було цілі стати міністром, залишатися міністром, шукати собі посади і так далі", - сказав він.

За словами Федорова, він сім років поруч з президентом робив реформи й був в тих "гарячих точках трансформації країни", куди його відправляли.

Відео дня

Конфлікт з Сирським

Федоров також розповів, що пропонував замінити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на начальника Генштабу Андрія Гнатова.

"Які рішення були запропоновані? Це кардинальні кадрові рішення: зміна і главкома, і зміна начальника Генерального штабу... У нас немає іншого виходу, якщо ми хочемо перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами, де сильні лідери та командири будуть розвиватися, їх не будуть придушувати", - сказав він.

Федоров зазначив, що після призначення пропонував президенту змінити головкома.

"Кого пропонував? Я сказав президенту, що цей вибір має зробити він... Це має бути його рішення, а не моє рішення. Є система аналітики, як рухається фронт, хто несе відповідальність за фронт, це все в системі, і можна зробити висновки, поспілкуватися і обрати і головкома і начальника генштабу", - пояснив міністр.

За словами ексміністра, він готовий був співпрацювати з Сирським:

"Насправді коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського - це його рішення як Верховного головнокомандувача. І я з цим рішенням повністю погодився, і сказав: значить, я буду вчитися працювати з ним, тому що все-таки наш клієнт - український народ, а не хтось інший, і тому доводиться працювати".

Водночас, як продовжив Федоров, його команда стикнулась з блокуванням всіх запропонованих ініціатив.

"І Сирський, враховуючи всі проблеми, про які ми говорили, не готовий відкрито в очі говорити про всі проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію… Це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну", - розповів він.

Подальша діяльність

Крім того, Федоров, говорячи про можливу подальшу співпрацю з Сирським у разі перепризначення, заявив, що йому не потрібна посада міністра оборони, аби бути міністром оборони.

"Я ніколи не ставив умови. Мені не потрібна посада міністра оборони, щоб бути міністром оборони. Мені потрібна ця посада, щоб перемогти у війні. В такій конструкції перемогти у війні – особисто я не знаю як", - зауважив він.

Відставка Михайла Федорова - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський не планує повторно вносити кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Зокрема, Зеленський пояснив депутатам фракції "Слуга народу", що вирішив звільнити Федорова з посади міністра оборони через тривалий конфлікт між ним і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За словами одного з депутатів, під час зустрічі президенту було непросто пояснювати своє рішення.

Як зазначають джерела "Української правди", головною причиною кадрового рішення Зеленський назвав неможливість і надалі миритися з конфліктом між керівництвом Міноборони та Генерального штабу. За словами депутатів, президент пояснив, що Федоров і військове командування по-різному бачать розвиток оборонної сфери.

Вас також можуть зацікавити новини: