За даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, збройні сили РФ скоїли злочини щонайменше відносно 147 представників ЗМІ.

Російські окупанти скоїли злочини стосовно майже 150 представників ЗМІ.

Як повідомила у Facebook генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

За даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, збройні сили РФ скоїли злочини щонайменше відносно 147 представників ЗМІ.

"Серед них українські, американські, британські, чеські, данські, ірландські, литовські, швейцарські, французькі та громадяни ОАЕ. Журналістів вбивають та ранять, викрадають, катують і залякують – і кожен такий факт у полі прискіпливої уваги правоохоронців", - наголосила генпрокурор.

Венедіктова повідомила, що за час повномасштабного вторгнення російських військ загинули 32 представники медіа, ще 16 отримали поранення.

Звертаючись до журналістів, генпрокурор зазначила, що "об’єктивний погляд – антидот проти отруйної російської пропаганди".

"Увага ЗМІ - запорука життєво необхідної міжнародної підтримки для України. І цим ви також, безумовно, наближаєте той час, коли скажете в новинах про мир на нашій землі", - наголосила Венедіктова.

Як писав УНІАН, 1 квітня в районі села Гута поліція знайшла тіло фотожурналіста Макса Левіна. Попередньо, фотографа окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

Під Маріуполем окупанти закатували до смерті журналіста Євгена Баля.

Під Миколаєвом в бою з російськими окупантами загинув український військовий журналіст Віктор Дудар.

В селі Горенка Київської області під обстрілом окупантів загинули оператор телеканалу FoxNews П'єр Закревський та українська журналістка Олександра Куршинова.