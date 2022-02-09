На допиті "дніпровський стрілець" зізнався, що він втомився терпіти несправедливість.

Артемій Рябчук, який влаштував криваву бійню у Дніпрі, розповів, чому він взявся за зброю. Солдат зізнався, що він втомився терпіти несправедливість.

Про це "дніпровський стрілець" казав на допиті, ексклюзивне відео з його фрагментов з'явилося у ТСН.

Рябчук розповів, що він був у поганому настрої. Солдат-строковик відчував злість та несправедливість. У той день терпець урвався.

"У мене жахливий був стан, настрій. Злість, несправедливість. Я вже просто терпів, терпів, терпів і...", - зізнався нацгвардієць.

Він не закінчив свою історію, проте погодився, коли почув питання, чи втомився він терпіти.

Читайте такожАдвокат "дніпровського стрілка" вимагає визнати його потерпілим: "У нього є жаль"Проте що саме обурювало Рябчука та чому він відчував злість і несправедливість, солдат не розповів.

Стрілянина на "Південмаші" - подробиці

Нагадаємо, у Дніпрі 27 січня рано вранці на території Південного машинобудівного заводу Артемій Рябчук, який був залучений до охорони об'єкта, розстріляв товаришів по службі.

Жертвами бійні в обласному центрі стали п'ятеро людей, зокрема, працівниця "Південмашу", а ще п'ятеро – отримали поранення. В тому числі було поранено 22-річну Жанну Шарову, в неї потрапили три кулі.

Рябчук зник з місця злочину, а потім сам здався. На засіданні суду, яке відбулося 28 січня, нацгвардієць визнав провину і вибачився. Пізніше зловмисник відмовився від своїх свідчень.

Сьогодні стало відомо, що комісія МВС виявила "дідівщину" у частині, де служив Рябчук.