Виявлені факти позастатутних відносин комісія скерує до ДБР.

У МВС розповіли, як просувається розслідування кривавої бійні у Дніпрі, яку влаштував солдат-строковик Артемій Рябчук. Комісія виявила у частині, де він служив, "дідівщину" та ряд порушень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Він розповів, що комісія МВС провела анкетування особового складу частини 3021 Національної гвардії України. Грунтовний аналіз анкет ще не розпочався, проте Єнін вже повідомив про виявлення фактів позастатутних відносин. Інформацію про "дідівщину" комісія МВС скерує до Державного бюро розслідувань.

"Закликаю журналістів чітко зрозуміти, що виявлені факти позастатутних відносин не свідчать про мотиви розстрілу. Мотиви досі невідомі нам, і їх з’ясовуватиме ДБР в рамках досудового розслідування", - зазначив він.

За словами Єніна, службове розслідування, яке проводить МВС, має з'ясувати, яким був морально-психологічний клімат у колективі. Також представники комісії дізнаються, як проходили процеси добору та підготовки кадрів, а також наскільки у частині дотримувалися порядку проходження військової служби.

Окрім інформації про позастатутні відносини, комісія МВС виявила порушення порядку та організації несення служби, які призвели до трагедії.

"Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала б бути належно замкнута. Також викликає питання якість інструктажу перед вступом до наряду і нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців – низка медикаментів в аптечці була відсутня". - повідомив Єнін.

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Кривава бійня у Дніпрі: що відомо про трагедію

Вранці 27 січня в Дніпрі, на території "Південмашу", 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка - працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник. У той же день він був затриманий правоохоронцями.

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