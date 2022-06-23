Робота використовуватиме американська некомерційна організація HALO Trust, яка проводить гуманітарне розмінування.

Армія США погодилась надати Україні робота-собаку Spot від Boston Dynamics для розмінування територій навколо Києва.

Як пише Foreign Policy з посиланням на джерело, армія США погодилась надати одного із двох своїх роботів-собак.

Зазначається, що робота використовуватиме американська некомерційна організація HALO Trust - Організація життєзабезпечення небезпечних територій, яка проводить гуманітарне розмінування - усуває загрози вибухонебезпечних залишків війни: знаходить вибухонебезпечні предмети, позначає території, складає мапи, очищає від вибухонебезпечних предметів, що не вибухнули в колишніх зонах бойових дій, зокрема від мін-пасток.

"Spot міг би допомогти перетягнути боєприпаси, що не розірвалися, наприклад, касетні бомби, до ями, що містить інші боєприпаси, дозволяючи безпечно підривати їх далеко від цивільного населення партіями від 50 до 100 снарядів і без небезпеки", - зазначило видання.

Нагадаємо, робот від Boston Dynamics вже працював в Україні. У жовтні 2020 року він замірював радіацію у Чорнобильській зоні відчуження.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що оперативне розмінування територій в Україні може тривати не менше одного року.

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